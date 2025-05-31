الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
60 شهيداً في غزة جراء العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة وإعلان "بلدة منكوبة" بخان يونس
ًأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، وصول 60 شهيداً و284 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء تواصل القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54 ألفاً و381 شهيداً و124 ألفاً و54 إصابة.
60 شهيداً في غزة جراء العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة وإعلان "بلدة منكوبة" بخان يونس
شهداء وجرحى في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة / AA
31 مايو 2025

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عدد الضحايا اليومي لا يشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة وذلك لصعوبة الوصول إليها جراء العملية الإسرائيلية المكثفة هناك. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى "4 آلاف و117 شهيداً و12 ألفاً و13 إصابة".

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها.

واستشهد 22 فلسطينياً وأصيب آخرون، السبت، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العشرين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 نساء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وسبقها بمدة وجيزة، استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة، وفق المصادر نفسها.

وصباح السبت، قالت المصادر إن 4 فلسطينيين من عائلة ديب، وهم الأب والأم وطفلاهما، استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤويهم في أرض الشنطي بمدينة غزة ليلاً. وأضافت أن 3 فلسطينيين استشهدوا بنيران القوات الإسرائيلية لدى محاولتهم التوجه إلى نقطة توزيع المساعدات الأمريكية قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء، يجري تسجيل وقوع شهداء برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين الجائعين الذين يتوجهون لاستلام مساعدات الأمريكية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" المستحدثة المدعومة من تل أبيب وواشنطن.

وقالت المصادر إن فلسطينيَّين استشهدا في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، التي تشهد وبلدة القرارة عمليات تدمير ونسف واسعة للمباني والبنى التحتية، وفق ما أكده شهود عيان.

وفي السياق، أوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثماني فلسطينيين استُشهدا في قصف إسرائيلي سابق على بلدة القرارة شرق المدينة، دون الإشارة إلى زمن وقوعه. وذكرت أن فلسطينياً استشهد فيما أصيب آخرون بقصف نفذته مسيّرة إسرائيلية في حارة صافي بمنطقة السكة وسط مدينة خان يونس.

من جهتها، أعلنت بلدية خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، السبت، بلدة القرارة "منطقة منكوبة بالكامل" جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العشرين.

وقالت البلدية في بيان: "نعلن أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجة للاستهداف المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها".

وأوضحت البلدية أن آلة الحرب الإسرائيلية سوّت منازل البلدة ومرافقها الصحية والتعليمية بالأرض، كما دمرت الطرق والبنى التحتية وأخرجتها عن الخدمة. وأشارت إلى أن الفلسطينيين أجبروا على النزوح من البلدة تحت القصف والنيران الإسرائيلية.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس بنودَ المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخياماً تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو/أيار الجاري، بدء عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية متردية غير مسبوقة.

مصدر:TRT Afrika Français
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us