سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير أمريكي: موسكو سترد بـ"قوة" على الهجمات الأوكرانية.. والكرملين: التحقيق جارٍ
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس الاثنين، عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، أن روسيا تستعد للرد بـ"قوة" على سلسلة الهجمات التي نفَّذها جهاز الأمن الأوكراني واستهدفت مطارات وقواعد جوية عسكرية داخل العمق الروسي، الأحد الماضي.
تقرير أمريكي: موسكو سترد بـ"قوة" على الهجمات الأوكرانية.. والكرملين: التحقيق جارٍ
هجوم عسكري روسي في سومي / Reuters Archive
3 يونيو 2025

ووفقاً للمسؤولين الذين لم يكشفوا عن هوياتهم، فإن هذه الهجمات لم تُلحق أضراراً مباشرة بالقدرات الاستراتيجية لروسيا فحسب، بل كشفت أيضاً عن قدرة أوكرانيا على استخدام طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة -لا تتجاوز قيمة الواحدة منها 600 دولار- لتدمير طائرات عسكرية روسية تتجاوز قيمة الواحدة منها 100 مليون دولار.

وحسب الصحيفة، أكد المسؤولون أن موسكو لن تظل مكتوفة الأيدي، متوقعين أن ترد بقوة خلال الفترة المقبلة. كما شددوا على أن هذه الهجمات، رغم قوتها، لن تدفع روسيا إلى تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن واشنطن لم تتلقَّ حتى الآن أي معلومات استخباراتية واضحة حول شكل الرد الروسي المحتمل، مرجحين أن يشمل الرد شن ضربات بمسيّرات ضد أهداف مدنية، أو استهداف البنية التحتية للطاقة، أو إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى.

كما كشف المسؤولون عن أن أوكرانيا لم تُطلع الولايات المتحدة مسبقاً على خططها لتنفيذ هذه العملية، مرجحين أن السبب يعود إلى إدراك كييف أن واشنطن كانت ستعارض تنفيذها.

من جهته، علّق الكرملين اليوم الثلاثاء، على الهجمات، إذ أكد المتحدث باسمه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تحديثات مباشرة بشأن الوضع، وأن تحقيقاً جارياً لمعرفة تفاصيل الهجمات الأوكرانية.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفَّذت هجمات جوية بطائرات مسيّرة على قواعد جوية عسكرية في عدة مناطق روسية، شملت مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور، وأسفرت بعض الهجمات عن اندلاع حرائق في طائرات عسكرية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us