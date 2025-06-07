سياسة
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حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق والسعودية تدعو الحجاج إلى التزام التعليمات
يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت، أول أيام التشريق، إذ يواصلون رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك غداة أدائهم عدداً من المناسك الأساسية، أبرزها رمي جمرة العقبة الكبرى، والتحلل من الإحرام، وأداء طواف الإفاضة ونحر الهدي لمن وجب عليه.
حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق والسعودية تدعو الحجاج إلى التزام التعليمات
يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق / Reuters
منذ 6 ساعات

وكان ضيوف الرحمن أدوا أمس الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، طواف الإفاضة في المسجد الحرام، بعد أن أتمّوا الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، وسط أجواء من السكينة والطمأنينة.

ومنذ فجر أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى، شرع أكثر من 1.6 مليون حاج في رمي 7 جمرات على رمز الشيطان في وادي منى، الواقع في مشارف مدينة مكة المكرمة، ثم توجه كثير منهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فيما نحر من وجب عليه الهدي، استكمالاً لمناسك الحج.

من جانبها، دعت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة إلى الجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام.

وشدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على ضرورة التزام "جداول التفويج ومواصلة التزامهم التعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل".

وحثّ المتحدث الحجاج الذين ينوون التعجُّل في المغادرة في ثاني أيام التشريق، على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من القائمين على خدمتهم. وأكد المتحدث استمرار الجهود الأمنية والتنظيمية وفق الخطط المعتمدة لسلامة "ضيوف الرحمن" حتى إتمام مناسكهم وعودتهم إلى ديارهم بسلام.

كما أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير خدمة حفظ الأمتعة للحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كاشفة عن تحديد أربعة مراكز لحفظ الأمتعة.

وأكدت السعودية مساء الجمعة، نجاح موسم الحج لهذا العام بسبب عدم وجود تكدس في أثناء أداء الحجاج المناسك وجهود عديدة كان أبرزها أمنية وإعلامية بشأن تنفيذ حملة "لا حج بلا تصريح".

وتُعد أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) امتداداً لأداء مناسك الحج، إذ يستمر الحجاج في رمي الجمرات في منى، ويمكن للمتعجّلين مغادرتها بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، فيما يبقى الآخرون حتى اليوم الثالث.

وتحيي هذه الشعيرة ذكرى رجم نبي الله إبراهيم عليه السلام الشيطان في المواضع الثلاثة التي يُعتقد أنه حاول فيها إبعاده عن تنفيذ أمر الله بالتضحية بابنه إسماعيل عليه السلام.

والخميس، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية في بيان، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها، متراجعاً عن موسم العام الماضي، الذي سجل مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة، حسب ما أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.




مصدر:TRT Arabi
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