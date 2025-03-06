سياسة
2 دقيقة قراءة
"حادث غير مقصود".. مقاتلة كورية جنوبية تسقط قنابل وتسبب إصابات في صفوف المدنيين
أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الخميس، أن عدداً من المدنيين أصيبوا بجروح نتيجة إلقاء إحدى مقاتلاته، عن طريق الخطأ، ثماني قنابل خارج نطاق حقل الرماية المحدد لعملية تدريب كانت تجريها.
"حادث غير مقصود".. مقاتلة كورية جنوبية تسقط قنابل وتسبب إصابات في صفوف المدنيين
طائرة مقاتلة كورية جنوبية ألقت قنابل عن طريق الخطأ على منطقة مدنية أثناء التدريب، في بوتشون / AP
6 مارس 2025

وأوضح سلاح الجو في بيان له أن القنابل، التي كانت من طراز إم كي-82 متعددة الأغراض، سقطت بطريقة غير طبيعية من طائرة كي إف-16، وانفجرت خارج منطقة الرماية المقررة. وعبر البيان عن أسف سلاح الجو لهذا الحادث الذي أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت كوريا) في مدينة بوتشون على بعد نحو 25 كيلومتراً جنوب الحدود المحصنة مع كوريا الشمالية.

وأكد البيان أسف سلاح الجو الشديد للإطلاق غير المقصود للقنابل، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. كما أشار إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مع تأكيده على اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض الأضرار.

وبحسب البيان فإنّ المقاتلة كانت "تشارك في تدريب مشترك بالذخيرة الحيّة يضمّ كلاً من سلاح الجو والجيش". ومن جانبها، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية كانت قد أجرت تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع الولايات المتحدة في بوتشون يوم الخميس.

وبحسب مديرية الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، فقد سقطت القنابل على ما يُعتقد أنه إحدى القرى في أثناء المناورة المشتركة، ما أسفر عن إصابات بشرية وأضرار في الممتلكات، بالإضافة إلى نزوح العديد من السكان. وأفادت المديرية بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة. كما طالت الأضرار المادية كنيسة ومنزلين.

يُذكر أن مناورات "درع الحرية" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي واحدة من أكبر المناورات السنوية بين البلدين. وتستمر الكوريتان رسمياً في حالة حرب منذ انتهاء الحرب بينهما في عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، بينما تواصل الولايات المتحدة نشر عشرات الآلاف من جنودها في كوريا الجنوبية.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us