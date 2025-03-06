وأوضح سلاح الجو في بيان له أن القنابل، التي كانت من طراز إم كي-82 متعددة الأغراض، سقطت بطريقة غير طبيعية من طائرة كي إف-16، وانفجرت خارج منطقة الرماية المقررة. وعبر البيان عن أسف سلاح الجو لهذا الحادث الذي أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت كوريا) في مدينة بوتشون على بعد نحو 25 كيلومتراً جنوب الحدود المحصنة مع كوريا الشمالية.

وأكد البيان أسف سلاح الجو الشديد للإطلاق غير المقصود للقنابل، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. كما أشار إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مع تأكيده على اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض الأضرار.

وبحسب البيان فإنّ المقاتلة كانت "تشارك في تدريب مشترك بالذخيرة الحيّة يضمّ كلاً من سلاح الجو والجيش". ومن جانبها، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية كانت قد أجرت تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع الولايات المتحدة في بوتشون يوم الخميس.

وبحسب مديرية الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، فقد سقطت القنابل على ما يُعتقد أنه إحدى القرى في أثناء المناورة المشتركة، ما أسفر عن إصابات بشرية وأضرار في الممتلكات، بالإضافة إلى نزوح العديد من السكان. وأفادت المديرية بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة. كما طالت الأضرار المادية كنيسة ومنزلين.

يُذكر أن مناورات "درع الحرية" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي واحدة من أكبر المناورات السنوية بين البلدين. وتستمر الكوريتان رسمياً في حالة حرب منذ انتهاء الحرب بينهما في عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، بينما تواصل الولايات المتحدة نشر عشرات الآلاف من جنودها في كوريا الجنوبية.