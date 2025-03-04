وفي مؤتمر صحفي عقده بعد ساعات من دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الكندية حيّز التنفيذ، قال ترودو: "هذا ما يريده" الرئيس الأمريكي. وأضاف أنّه في هذا السياق "لا أعلم ما المفاوضات التي يمكن البدء بها"، لافتاً إلى أن ذريعة الفنتانيل التي تمسَّك بها الرئيس الأمريكي لتبرير فرض الرسوم الجمركية، "لا مبرر لها على الإطلاق".

وقال ترودو إنّ "الأمر سيكون صعباً وسيؤثر في كندا بشدة"، لكنَّ البلاد "لن تتراجع"، متعهّداً بانتصار كندا في مواجهة القرار "الغبي" الذي اتخذه دونالد ترمب.

وأكد الإجراءات الانتقامية الكندية، بعدما أعلنت أوتاوا، ليل الاثنين-الثلاثاء، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على بعض المنتجات الأمريكية، خصوصاً اللحوم والبيض والفواكه والنبيذ. إضافةً إلى ذلك، ستقدّم كندا اعتراضاً على القرار الأمريكي أمام منظمة التجارة العالمية.

ومتوجهاً إلى الأمريكيين، جدَّد ترودو تأكيد أنّ هذه "الحرب التجارية" كانت نتيجة رغبة واشنطن وحدها. وقال: "نريد أن نعمل معكم بوصفنا أصدقاء وحلفاء، ولا نريد أن نراكم تعانون، لكنّ حكومتكم اختارت أن تفرض عليكم ذلك".

وقال: "اعتباراً من صباح اليوم، شهدت الأسواق المالية تراجعاً فيما سيرتفع التضخّم بشكل كبير في جميع أنحاء بلدكم"، مضيفاً أنّه مستعدّ للتحدث إلى دونالد ترمب بسرعة. وأكد أنّ هدفه لا يزال يتمثّل في التخلي عن الرسوم الجمركية الأمريكية "في أسرع وقت".

وندد بالتناقض بين مشاهدة الولايات المتحدة وهي تشنّ حرباً اقتصادية على "أقرب حلفائها" في حين تتحدث عن "استرضاء (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين... وهو ديكتاتور كاذب وقاتل".

من جانبه، صرَّح زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بواليفير، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طعن أفضل صديق للولايات المتحدة في الظهر.

وقال بواليفير، في تصريح الثلاثاء: "رسالتي للرئيس هي أن كندا ستردّ بقوة". وأضاف: "سندافع عن شعبنا واقتصادنا وسنضع كندا في المقام الأول".

وأوضح أن الرسوم الجمركية الجديدة ستضر الجانبين، وأن الشعب الأمريكي بدأ بدفع الثمن مع تراجع سوق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين.

وذكر أن "عديداً من العمال في الولايات المتحدة سيفقدون وظائفهم بسبب انخفاض القدرة على الوصول إلى المواد الخام الكندية التي تشتريها واشنطن بأسعار سخيفة". وتابع: "هذه مجرد البداية. عندما نتعرض للاستفزاز فإننا نرد".

وتوعد دونالد ترمب، الثلاثاء، بزيادة إضافية على الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع الكندية في حال ردَّت أوتاوا، وذلك بعد ساعات من فرض رسوم نسبتها 25% على جميع الواردات الكندية.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية: "أرجو أن تشرحوا لحاكم كندا ترودو أنه عندما يفرض رسوماً انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا المتبادلة ستزيد على الفور بالمقدار نفسه".