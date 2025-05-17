وقال ألطون في منشور على منصة "إكس" إن تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تنتهج سياسة خارجية قائمة على الدبلوماسية والتفاهم المتبادل وتركز على العدل، وهي تسعى للسلام، وتعزز الأمل، لتصبح جزءاً من الحل.

وتابع: "نحن في تركيا، حاضرون اليوم بوصفنا وسيطاً موثوقاً، ومناصرين رائدين لدبلوماسية السلام في المنطقة والعالم، وسنواصل العمل بلا كلل من أجل السلام والعدالة والاستقرار".

واستضافت إسطنبول على مدار اليومين الماضيين، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق تبادل ألفي أسير بين البلدين.

وأمس الجمعة، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، في ختام اجتماع ثلاثي تركي-روسي-أوكراني إن الاجتماع ناقش قضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واجتماع محتمل على مستوى القادة.

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق (مع روسيا) بشأن تبادل 1000 أسير مقابل 1000 أسير".

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة بإسطنبول، طالباً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

بدوره، أكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.