الحرب على غزة
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الخارجية المصرية: نضغط لإنهاء الحرب على غزة ونأمل في اتفاق بأسرع ما يمكن
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، أن بلاده تضغط بكل قوة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، آملاً في "التوصل إلى اتفاق لوقف نزيف الدم في القطاع بأسرع وقت ممكن".
الخارجية المصرية: نضغط لإنهاء الحرب على غزة ونأمل في اتفاق بأسرع ما يمكن
وزير الخارجية المصري خلال لقاءه نظيره الغامبي في القاهرة / الخارجية المصرية
31 مايو 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة جمع عبد العاطي ووزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال عبد العاطي: "نضغط بكل قوتنا لإنهاء الحرب على غزة، ونأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف نزيف الدم في غزة بأسرع وقت ممكن".

وأكد الوزير المصري "ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة ودون قيود". وشدد على أنه "من غير المقبول استخدام الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين في غزة".

من جانبه، قال وزير خارجية غامبيا، خلال المؤتمر الصحفي، إن "الوضع في غزة مزرٍ للغاية" بسبب العدوان الإسرائيلي. كما أشاد تانغارا، بدور القاهرة وجهودها "في تحقيق الاستقرار بالمنطقة" وفق البيان المصري.

وتأتي التصريحات المصرية التي تقود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريباً جداً"

وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبيض، أضاف ترمب: "إنهم (الفصائل الفلسطينية وإسرائيل) قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وسنُطلعكم على الأمر خلال اليوم أو ربما غداً، وتتوفر فرصة لحدوث ذلك".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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