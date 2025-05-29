جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الخميس، حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأفادت المصادر بأن فيدان أطلع كالاس على تقييماته بخصوص الاجتماعات التي عقدها في روسيا مطلع الأسبوع، والزيارة التي يجريها حالياً إلى أوكرانيا.

وأجرى فيدان زيارة إلى روسيا يومي 26 و27 مايو/أيار الجاري، التقى خلالها رئيس البلاد فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن فيدان سيزور أوكرانيا الخميس، في زيارة تستمر ليومين.

وأضافت أن فيدان سيلتقي كبار المسؤولين الأوكرانيين، وفي مقدمتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دنيس شميكال، ووزير الخارجية أندري سيبيها.

وفي 15 و16 مايو/أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.