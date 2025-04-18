وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الرئيس الشرع كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الفلسطيني، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مشيرةً إلى أن اللقاء جرى بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى المباحثات.

كان تليفزيون فلسطين الرسمي قد أعلن في وقت سابق اليوم، وصول عباس إلى دمشق، مشيراً إلى أن زيارته تأتي في سياق تعزيز التنسيق بين الجانبين في ظل المستجدات الإقليمية والتطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد لقاء سابق جمع الرئيسين على هامش القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة خلال مارس/آذار الماضي. كما سبق أن زار وفد فلسطيني رفيع برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس الشرع وعدد من المسؤولين السوريين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.