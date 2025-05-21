وأوضح بيان على حساب لجنة دعم أسانغ في منصة إكس، أمس الثلاثاء، أن جوليان يشارك في مهرجان كان السينمائي في فرنسا من أجل عرض الفيلم الوثائقي "رجل الستة ملايين دولار"، حول أسانغ.

وأشار البيان إلى أن أسانغ شارك في المهرجان مرتدياً قميصاً يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلًا دون سن الخامسة قتلتهم إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولفت إلى أن الجانب الآخر من القميص يحوي عبارة "قِفُوا إسرائيل".

وانطلقت فاعليات المهرجان بدورته 78 في 13 مايو/أيار الحالي وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.