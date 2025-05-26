تركيا
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واشنطن.. اختتام جولة ثالثة من مباحثات تجارية تركية-أمريكية
أفاد بيان صأكدت جولة جديدة من المباحثات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، عُقدت في واشنطن، ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق في التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، وتحقيق هدف التجارة البالغ 100 مليار دولار.
واشنطن.. اختتام جولة ثالثة من مباحثات تجارية تركية-أمريكية
مباحثات تجارية تركية-أمريكية في واشنطن / AA
منذ 21 ساعات

وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، اليوم الاثنين، أن وفداً فنياً برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، زار واشنطن في 22 مايو/أيار الماضي، والتقى نائب الممثل التجاري الأمريكي براينت تريك ومسؤولين آخرين، إذ عقدوا الجولة الثالثة من المباحثات التجارية بين البلدين في واشنطن

وأضاف البيان أن الهدف من الزيارة "مناقشة قضايا التعاون الثنائي المتفق عليها في اجتماع الفيديو الذي عقده وزير التجارة عمر بولات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير في أبريل/نيسان الماضي".

وذكر البيان أن الاجتماع جاء انعكاساً للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على دول العالم، مؤكداً أن المعاملة بالمثل هي أساس الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التجارة بين البلدين في هذه الفترة.

وشدّد على أهمية ضمان وصول شركات البلدين إلى أسواقهما من دون انقطاع، وضرورة استمرار الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتشجيع الاستثمارات، كما جرى تقييم المقترحات الممكنة لتسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

ولفت البيان إلى وجود فرص تجارية واستثمارية متبادلة بين البلدين في كل القطاعات تقريباً، مع التأكيد على مجالات التقنيات الجديدة والابتكار والتصنيع والذكاء الصناعي والأمن السيبراني.

وأكد أن قطاعي الدفاع والطاقة من المجالات الحيوية الأخرى التي يتقدم فيها التعاون بسرعة، مضيفاً أن زيادة وتنويع التجارة المتبادلة بشكل متوازن، وتشجيع الاستثمارات، تُعدّ من الأولويات المشتركة في المرحلة الجديدة.

وأشار البيان إلى استمرار التواصل بين البلدين، والسعي نحو اتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم الفرص المتاحة لتحسين ظروف دخول الشركات التركية إلى السوق الأمريكية في عديد من القطاعات، والاتفاق على خطوات بناءة وسريعة وشاملة في مجالات التجارة والاقتصاد، بتفاهم مشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

مصدر:TRT Arabi
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