سياسة
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الدبيبة: أنهينا الفوضى في طرابلس واتخذنا خطوات حاسمة ضد الجماعات غير النظامية
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن وزارتي الداخلية والدفاع تمكنتا من فرض الأمن في العاصمة طرابلس، وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة مساء الاثنين، إثر تقارير عن مقتل قائد إحدى الجماعات المسلحة في ظروف غامضة.
الدبيبة: أنهينا الفوضى في طرابلس واتخذنا خطوات حاسمة ضد الجماعات غير النظامية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة / AP
13 مايو 2025

وشهدت منطقتا صلاح الدين وأبوسليم في طرابلس مواجهات عنيفة، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية.

ورغم غياب بيان رسمي يوضح ملابسات الاشتباكات، أفادت قناة "ليبيا الأحرار" بأن المواجهات وقعت بين قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وأخرى تابعة للواء "444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

وفي تعليق له صباح الثلاثاء عبر منصة "إكس"، أشاد الدبيبة بجهود وزارتي الداخلية والدفاع، مؤكداً أن ما تحقق من سيطرة أمنية يعكس قدرة المؤسسات النظامية على حماية الوطن وفرض سلطة الدولة. وأضاف أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء وجود المجموعات غير النظامية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أنها أحكمت السيطرة بالكامل على منطقة أبوسليم، مشيرة إلى أن العملية العسكرية التي أُطلقت لإنهاء الاشتباكات انتهت بنجاح، مع صدور تعليمات بمواصلة تنفيذ الخطة الأمنية لضمان استدامة الاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT ARABI
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