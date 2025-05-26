تركيا
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بطل الكونغ فو التركي يرمي ميداليته الأوروبية في نهر النيل احتجاجاً على معاقبته بسبب تضامنه مع فلسطين
ألقى بطل الكونغ فو التركي نجم الدين أربكان آق يوز، ميداليته الذهبية في نهر النيل، الاثنين، احتجاجاً على قرار معاقبته بسبب تضامنه مع فلسطين.
بطل الكونغ فو التركي يرمي ميداليته الأوروبية في نهر النيل احتجاجاً على معاقبته بسبب تضامنه مع فلسطين
بطل الكونغ فو التركي نجم الدين أربكان آق يوز
منذ 14 ساعات

وأوضح اللاعب التركي، عبر حسابه على منصة إكس، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي للكونغ فو فتح تحقيقاً ضده بسبب دعمه فلسطين خلال حفل فوزه بالبطولة الأوروبية في الكونغ فو في ديسمبر/كانون الأول الماضي وسُحب لقب البطولة منه.

وأضاف أنه تعرض للتهديد بسبب دعمه فلسطين، مؤكداً أن أي إنجاز يتضاءل أمام قطرة دم واحدة من دماء المظلومين في فلسطين.

وألقى آق يوز الذي يزور مصر حالياً ميداليته في نهر النيل احتجاجاً على الظلم الممارَس ضده وضد فلسطين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت، احتفل آق يوز بفوزه بالبطولة الأوروبية في الكونغ فو، التي أُقيمت في إسطنبول، برفع العلم الفلسطيني وأداء "رقصة أصحاب الأرض" المعروفة بـ"الدبكة".

وإثر ذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي للكونغ فو تحقيقاً حول التصرف الذي فعله آق يوز للتضامن مع قطاع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قبل أن يعلن الاتحاد مؤخراً سحب لقب البطولة من الرياضي التركي.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة، خلَّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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