الحرب على غزة
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ألطون يُدين قتل الاحتلال 5 من متطوعي İHH خلال محاولتهم توصيل مساعدات بغزة
أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الخميس، قتل الاحتلال 5 عاملين في هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية İHH، بغارات في أثناء محاولتهم توصيل مساعدات للفلسطينيين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
ألطون يُدين قتل الاحتلال 5 من متطوعي İHH خلال محاولتهم توصيل مساعدات بغزة
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون: إسرائيل تمارس إرهاب إبادة جماعية بحق الأبرياء في غزة / AA
29 مايو 2025

وأشار ألطون في تغريدة على منصة إكس إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل مجازرها الممنهجة في غزة بلا تفريق بين الشباب والمسنّين والأطفال والنساء، وتنشر الإرهاب بمستوى الإبادة وتمطر القنابل على متطوعي الإغاثة الأبرياء الذين يحاولون إيصال قطع من الخبز وقطرات من الماء لشعبهم.

وقال: "نُدين بأشدّ العبارات هذا الإجرام الذي يحكم على الأبرياء بالجوع والعطش بعقلية غير إنسانية، وندعو الإنسانية إلى رفع صوتها ضد هذه الوحشية واتخاذ خطوات ملموسة".

ودعا الله بالرحمة لمتطوعي الإغاثة الشباب الذين استُشهدوا، وأعرب عن تعازيه لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية İHH.

وأضاف: "تركيا ستواصل العمل بكل طاقتها في المجتمع الدولي لوقف سفك دماء الأبرياء، وستواصل زيادة جهودها حتى يُحاسَب القتلة المسؤولون عن الإرهاب الإسرائيلي الوحشي أمام القانون الدولي إن عاجلاً أم آجلاً".

والأربعاء أعلنت IHH التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، في بيانٍ استشهاد 5 عاملين معها خلال اليومين الماضيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة، بغارات إسرائيلية في أثناء محاولتهم توصيل مساعدات للفلسطينيين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأضاف البيان: "نسأل الله الرحمة لشهدائنا والصبر لذويهم. الشهداء: محمد المبيض، أحمد بستان، معتز رجب، إسحاق الطيف، جمال المبيض".

وبسياسة متعمدة تمهّد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، تمارس إسرائيل تجويعاً بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت المؤسسة المرفوضة أممياً توزيع مساعدات شحيحة جدّاً بمناطق في جنوبيّ قطاع غزة، لإجبار الفلسطينيين على النزوح من الشمال وتفريغه.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة في غزة خلّفَت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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