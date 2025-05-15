تركيا
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في محطته الأخيرة خليجياً.. ترمب يُجري مباحثات مع محمد بن زايد بأبوظبي
بدأت مباحثات رسمية بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، في أبوظبي، التي تعد محطته الثالثة والأخيرة في جولته الخليجية.
في محطته الأخيرة خليجياً.. ترمب يُجري مباحثات مع محمد بن زايد بأبوظبي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترمب، في أبو ظبي / AA
15 مايو 2025

ووصل موكب الرئيس الأمريكي إلى قصر الوطن في أبوظبي، وكان في استقباله نظيره الإماراتي، حسب بث مباشر نقلته قنوات إماراتية رسمية.

وشهد الزعيمان السلام الوطني لكل من الإمارات والولايات المتحدة، قبل أن يصافح ترمب الوزراء والمسؤولين الذين كانوا في استقباله.

وتلي محادثات الرئيسين الإماراتي والأمريكي مراسم لتوقيع اتفاقيات في عدة مجالات؛ منها الدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي والتجارة.

وفي وقت سابق الخميس، زار ترمب جامع الشيخ زايد (أحد أكبر مساجد العالم)، رافقه خلال الزيارة ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

جاء ذلك عقب وصول ترمب إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، خلال وقت سابق اليوم، حيث كان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.

وأجرى رئيس الإمارات وترمب حديثاً عقب الوصول، وفق بث مباشر بثته قنوات إماراتية.

ورافق الطائرة التي تقل ترمب لدى دخولها أجواء الإمارات سربٌ من الطائرات العسكرية؛ احتفاءً بزيارته، حسبما نقلت "وام".

وتعد هذا أول زيارة لرئيس أمريكي للإمارات منذ 17 عاماً، حسبما ذكرت سفارة واشنطن في أبوظبي على منصة إكس، الأربعاء، بعد زيارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، في يناير/كانون الثاني 2008.

والثلاثاء، بدأ ترمب أول جولة خليجية بولايته الثانية التي بدأت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، واستهلها بالسعودية، ثم زار قطر، ومن المقرر أن يختتمها الجمعة، حسب المعلَن أمريكياً.

وكانت زيارة ترمب للدوحة ثاني زيارة يجريها رئيس أمريكي بعد زيارة جورج بوش الابن في 2003، فيما مثَّلت زيارته للسعودية الأولى خلال ولايته الثانية، والثانية خلال 8 سنوات بعد زيارة سابقة للرياض في 2017 خلال ولايته الأولى.

مصدر:TRT ARABI
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