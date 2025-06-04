الحرب على غزة
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الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. ويجب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الثلاثاء، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة "إبادة جماعية"، مؤكداً أن ما يجري هناك "لا علاقة له بالحرب".
الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. ويجب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
الرئيس البرازيلي يدعو لإقامة دولة فلسطينية / Reuters
منذ 21 ساعات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دا سيلفا، في القصر الرئاسي بالعاصمة برازيليا، إذ أعرب عن قلقه العميق إزاء ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، ولا سيما النساء والأطفال.

وقال دا سيلفا: "ما نشهده في غزة هو إبادة جماعية حقيقية. تقتل النساء والأطفال الذين لا علاقة لهم بالحرب، ويُجبر الأطفال على مواجهة الجوع".

وفي سياق حديثه، قارن الرئيس البرازيلي بين المعاناة التي عاشها الشعب اليهودي عبر التاريخ، وما يعانيه الفلسطينيون اليوم، مضيفاً: "على إسرائيل أن تتصرف بعقلانية وإنسانية، وخاصة في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، في ضوء ما عاناه اليهود من ويلات في الماضي".

وشدّد دا سيلفا على أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT Arabi
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