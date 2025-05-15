الحرب على غزة
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مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها في عملية سلفيت وجيش الاحتلال يواصل البحث عن المنفذين
أعلن مستشفى بيلينسون في مدينة بيتح تكفا، اليوم الخميس، وفاة مستوطنة إسرائيلية تُدعى تسيلا غيز (30 عاماً)، متأثرة بجراح حرجة أُصيبت بها جراء إطلاق نار استهدف سيارتها شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء.
مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها في عملية سلفيت وجيش الاحتلال يواصل البحث عن المنفذين
رامات شلومو مستوطنة يهودية في القطاع الشرقي من القدس / Other
15 مايو 2025

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث وقع قرب قرية بروقين بمحافظة سلفيت، وأسفر أيضاً عن إصابة زوجها بجروح طفيفة.

وكانت غيز، التي كانت حاملاً، في طريقها إلى المستشفى للولادة، إذ خضعت لعملية قيصرية، فيما وصفت حالة المولود بأنها حرجة. وأفادت الهيئة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تواصل عمليات البحث عن منفذي الهجوم.

ومساء الأربعاء، أُصيب مستوطنان بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، وفق إعلان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بحسب بيانات فلسطينية.

وتشير الإحصائيات إلى سقوط نحو 173 ألف شهيد وجريح في غزة، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط ظروف إنسانية متدهورة جراء الحصار المستمر منذ 18 عاماً، الذي فاقم من معاناة السكان، إذ بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى.

وفي الضفة الغربية، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات الاستيطانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال أكثر من 17 ألفاً، حسب مصادر فلسطينية.

وتواصل إسرائيل احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود، وترفض الانسحاب منها أو الموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT ARABI
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