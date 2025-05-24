الحرب على غزة
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رئيس وزراء إسبانيا: لا يمكننا الصمت أمام مآسي غزة وانتهاك القانون الدولي
طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، مشدداً على أن بلاده لا تستطيع أن تبقى غير مبالية أمام معاناة المدنيين، ولا سيما الأطفال.
رئيس وزراء إسبانيا: لا يمكننا الصمت أمام مآسي غزة وانتهاك القانون الدولي
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز / Reuters Archive
24 مايو 2025

وجاءت تصريحات سانشيز، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الاشتراكية الدولية (سوشيليست إنترناشونال)، خلال كلمته اليوم السبت، في اجتماع المجلس المنعقد في أحد فنادق مدينة إسطنبول.

وقال: "لا يمكننا أن نظل صامتين، بينما يحمل الآباء والأمهات أطفالهم القتلى بين أيديهم، والأطفال الآخرون يواجهون خطر الموت جوعاً"، في إشارة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأضاف سانشيز: "طفح الكيل. لا يمكننا أن نلتزم الصمت في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية".

وأكد أن من غير المقبول طرد الفلسطينيين من أراضيهم أو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً إسرائيل إلى التوقف عن سياسات التجويع والحصار، وإنهاء العدوان على المدنيين.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة، وأودى بحياة كثيرين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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