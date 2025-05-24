وجاءت تصريحات سانشيز، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الاشتراكية الدولية (سوشيليست إنترناشونال)، خلال كلمته اليوم السبت، في اجتماع المجلس المنعقد في أحد فنادق مدينة إسطنبول.

وقال: "لا يمكننا أن نظل صامتين، بينما يحمل الآباء والأمهات أطفالهم القتلى بين أيديهم، والأطفال الآخرون يواجهون خطر الموت جوعاً"، في إشارة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأضاف سانشيز: "طفح الكيل. لا يمكننا أن نلتزم الصمت في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية".

وأكد أن من غير المقبول طرد الفلسطينيين من أراضيهم أو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً إسرائيل إلى التوقف عن سياسات التجويع والحصار، وإنهاء العدوان على المدنيين.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة، وأودى بحياة كثيرين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.