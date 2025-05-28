وأوضحت الرابطة في تقرير نُشر يوم الاثنين، أن ارتفاع التكاليف وكثرة الإجراءات البيروقراطية في ألمانيا تُضعف القدرة التنافسية لقطاع الشحن الجوي، ما أدى إلى تحوّل جزء كبير من حجم الشحن إلى دول مجاورة تتمتع بتكاليف أقل وسرعة أكبر في المعالجة.

وأشار البيان إلى أن نمو قطاع الشحن الجوي على مستوى العالم يتفوق بشكل ملحوظ على نموه في ألمانيا، حيث بلغ معدل النمو العالمي العام الماضي نحو 6%، في حين لم يتجاوز 1.2% في ألمانيا.

في المقابل، سجل مطار إسطنبول نمواً ملحوظاً بنسبة 39.6% مقارنةً بعام 2023.