تركيا
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متجاوزاً فرانكفورت.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكبر مطارات الشحن في أوروبا
أعلنت رابطة الطيران الألمانية (BDL) أن مطار فرانكفورت، الذي كان يُعد أكبر مطار شحن في ألمانيا وأوروبا، فقد مكانته في هذا المجال لصالح مطار إسطنبول خلال العام الماضي 2024.
متجاوزاً فرانكفورت.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكبر مطارات الشحن في أوروبا
مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكبر مطارات الشحن في أوروبا / AA
28 مايو 2025

وأوضحت الرابطة في تقرير نُشر يوم الاثنين، أن ارتفاع التكاليف وكثرة الإجراءات البيروقراطية في ألمانيا تُضعف القدرة التنافسية لقطاع الشحن الجوي، ما أدى إلى تحوّل جزء كبير من حجم الشحن إلى دول مجاورة تتمتع بتكاليف أقل وسرعة أكبر في المعالجة.

وأشار البيان إلى أن نمو قطاع الشحن الجوي على مستوى العالم يتفوق بشكل ملحوظ على نموه في ألمانيا، حيث بلغ معدل النمو العالمي العام الماضي نحو 6%، في حين لم يتجاوز 1.2% في ألمانيا.

في المقابل، سجل مطار إسطنبول نمواً ملحوظاً بنسبة 39.6% مقارنةً بعام 2023.

مصدر:TRT ARABI
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