وجاء التصريح عقب اجتماع ثلاثي جرى على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، شاركت فيه وفود البلدان الثلاثة. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، غادر الوزير فيدان اللقاء بعد نصف ساعة من انطلاقه، فيما واصل الشيباني وروبيو المحادثات الثنائية.

وقال الشيباني في منشور عبر منصة "إكس": "الشكر الجزيل لأخي معالي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وللسيد ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، على الاجتماع المثمر والبنّاء الذي عقدناه اليوم. وضعنا اليوم لبنة مهمة في بناء علاقات استراتيجية متقدمة مع الولايات المتحدة، بما يخدم مصالح شعبنا ويعزز من حضورنا الإقليمي والدولي".

ويأتي هذا التطور في سياق مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025" في الرياض، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الهدف هو "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور"، وذلك بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يُشار إلى أن العقوبات فُرضت سابقاً على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد منذ 2011، وشملت تجميد أصول ووقف التحويلات وحظر التعاملات. ومنذ تولي الرئيس أحمد الشرع الحكم، تطالب الإدارة السورية الجديدة برفع تلك العقوبات باعتبارها تعرقل جهود إعادة الإعمار، لا سيما بعد سيطرة الفصائل السورية على العاصمة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية حكم حزب البعث وأسرة الأسد الذي دام أكثر من نصف قرن.