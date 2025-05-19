جاء ذلك في رسالة نشرها على حساب دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك الذي تحتفل به أنقرة في 19 مايو/أيار من كل عام.

وقال الرئيس أردوغان: "19 مايو 1919، بدأ قبل 106 أعوام بالضبط في (ولاية) صامصون، وتوّج نضالنا الوطني بالنصر، هو التاريخ الذي وضعت فيه اللبنة الأولى في بناء تركيا القوية".

وتابع أردوغان: "نحمي وطننا والجمهورية التي ورثناها عن أجدادنا كأمانة مقدسة، ونتخذ خطوات من شأنها أن تدفع ببلادنا إلى الأمام في جميع المجالات. لا نرى شبابنا مهندسي المستقبل فحسب، بل أيضاً القوة الدافعة للتغيير".

وأكد الرئيس التركي في ختام رسالته أن تركيا التي تزداد قوة وتتحول إلى "دولة محورية"، تواصل منح الشباب حقهم. واستذكر أردوغان بإجلال أبطال حرب الاستقلال كافة، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

يشار إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية تحتفلان في 19 مايو/أيار من كل عام بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية ضد قوات الحلفاء عام 1919.