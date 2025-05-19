تركيا
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أردوغان مُهنئاً الأتراك بعيد 19 مايو: الشباب هم القوة الدافعة لبناء تركيا القوية
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، مواطنيه بمناسبة عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
أردوغان مُهنئاً الأتراك بعيد 19 مايو: الشباب هم القوة الدافعة لبناء تركيا القوية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
19 مايو 2025

جاء ذلك في رسالة نشرها على حساب دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك الذي تحتفل به أنقرة في 19 مايو/أيار من كل عام.

وقال الرئيس أردوغان: "19 مايو 1919، بدأ قبل 106 أعوام بالضبط في (ولاية) صامصون، وتوّج نضالنا الوطني بالنصر، هو التاريخ الذي وضعت فيه اللبنة الأولى في بناء تركيا القوية".

وتابع أردوغان: "نحمي وطننا والجمهورية التي ورثناها عن أجدادنا كأمانة مقدسة، ونتخذ خطوات من شأنها أن تدفع ببلادنا إلى الأمام في جميع المجالات. لا نرى شبابنا مهندسي المستقبل فحسب، بل أيضاً القوة الدافعة للتغيير".

وأكد الرئيس التركي في ختام رسالته أن تركيا التي تزداد قوة وتتحول إلى "دولة محورية"، تواصل منح الشباب حقهم. واستذكر أردوغان بإجلال أبطال حرب الاستقلال كافة، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

يشار إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية تحتفلان في 19 مايو/أيار من كل عام بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية ضد قوات الحلفاء عام 1919.

مصدر:TRT ARABI
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