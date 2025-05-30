وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي عقدته بالبيت الأبيض الخميس، إن واشنطن تعتقد أن هذا الاجتماع المباشر بين البلدين "سيُعقد".

وتابعت: "بحسب معلوماتي، ستُجري روسيا وأوكرانيا محادثات ومفاوضات مباشرة في إسطنبول الأسبوع المقبل، نعتقد أن هذا الاجتماع سيُعقد، ونأمل ذلك".

وأردفت: "هذا الاجتماع يشجّع عليه الرئيس (الأمريكي) دونالد ترمب، ويُصرّ على أن يجتمع الطرفان ويتفاوضا مباشرةً".

وذكرت أن ترمب يرغب دائماً في إنهاء هذا الصراع، لهذا وجّه دعوات متكررة لعقد لقاء مباشر علني للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي 15 و16 مايو/أيار استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تَخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.