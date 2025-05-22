وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بتلقيهما رداً من السلطات الإسرائيلية يفيد باستشهاد "الأسير عمرو عودة (33 عاماً) من غزة، الذي استُشهد في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 بمعسكر سدي تيمان سيّئ السمعة".

وأضافتا أن حاتم عودة، "تعرض للاعتقال وأفراد عائلته من منزلهم خلال الاجتياح البري لغزة في ديسمبر/كانون الأول 2023”.

وباستشهاد عودة، يرتفع عدد الأسرى الشهداء في سجون إسرائيل منذ بدء الإبادة إلى 70 شخصاً على الأقل، بينهم 44 معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، حسب البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.



