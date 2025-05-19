وفقاً لمصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن من المقرر أن يتناول الاجتماع أولويات كل من تركيا والولايات المتحدة في سياستهما تجاه سوريا، إلى جانب بحث فرص التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. ويُعد ملف مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى من أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال.

كما يناقش الاجتماع الجهود الإقليمية التي قادتها تركيا مؤخراً، والدعم المقدم من أنقرة لإدارة دمشق في إطار مكافحة داعش. ومن المتوقع أيضاً تقييم فرص التعاون بشأن المعسكرات الواقعة شمال شرق سوريا، مع تقديم الجانب الأمريكي معلومات حول إعادة تنظيم وجود قواته العسكرية في المنطقة.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة نظراً لانعقاده عقب اللقاء المباشر بين الرئيسين السوري والأمريكي في السعودية، وإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نيته رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي هذا السياق، يُتوقع مناقشة آلية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب الجدول الزمني والخطوات المرتقبة في هذا الشأن.

ويُنتظر أن يشدد يلماز خلال الاجتماع على أهمية التنسيق متعدد الأبعاد بين تركيا والولايات المتحدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.