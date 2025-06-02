جاء ذلك في رسالة وجهها إلى افتتاح "أسبوع باكو للطاقة"، الذي يُعقد هذا العام للمرة الثلاثين في العاصمة الأذربيجانية باكو، تلاها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وقال أردوغان في رسالته: "تعاوننا الذي توّجناه بمشاريع البنية التحتية مثل خطوط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، وباكو-تبليسي-أرضروم، وخط الأنابيب العابر للأناضول (تاناب)، لا يقتصر نفعه على تركيا وأذربيجان فقط، بل يساهم أيضاً في أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تعود الفاعليات التي تُقام في إطار أسبوع باكو للطاقة بالنفع على تركيا وأذربيجان والمنطقة عموماً، وأشار إلى أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تستمر بقوة وبإصرار في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وأوضح أن التطورات الجيوسياسية العالمية في السنوات الأخيرة أكدت مرة أخرى مدى أهمية التعاون التركي الأذربيجاني في مجال أمن الطاقة، وتابع: "وقعنا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في نقل وتجارة الكهرباء الخضراء بين تركيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا، بهدف إنشاء خط ربط كهربائي جديد".

وأضاف الرئيس أردوغان: "نسعى للانتهاء من هذا المشروع الذي يُعد خطوة تاريخية أخرى لأمن الطاقة والازدهار في منطقتنا، في أقرب وقت ممكن"، وأكد وجود إمكانات كبيرة لمشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي بين تركيا وأذربيجان.

ولفت إلى أن أذربيجان تؤدي منذ سنوات طويلة دوراً استراتيجياً في أسواق الطاقة العالمية من خلال تزويد تركيا وأوروبا بكميات كبيرة من الغاز.

ومضى قائلاً: "في المرحلة المقبلة، هناك فرصة مهمة لتعزيز تعاوننا في تصدير غاز تركمانستان عبر أذربيجان وتركيا، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وسيساهم هذا المشروع في تنويع مسارات الإمداد، كما سيعزز الازدهار الإقليمي".