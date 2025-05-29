وجاءت تصريحات فيدان خلال حديثه للصحفيين في أثناء توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إذ أشار إلى أن تبادل ألف أسير بين الطرفين يُعدّ خطوة مهمة، تلتها مبادرة الطرفين بصياغة مواقف رسمية لوقف إطلاق النار ومناقشتها ضمن مسار تفاوضي.

وأوضح الوزير التركي أنه خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، أبلغ القيادة الروسية برؤية تركيا حول المعايير الواقعية اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة لوقف إطلاق النار، ناقلاً في الوقت نفسه وجهة نظر الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الشأن.

وأكد فيدان أن تركيا تتابع القضية بكل أبعادها، ليست وسيطاً فقط، بل دولةً تملك رؤية شاملة لإحلال السلام، لافتاً إلى أن موسكو أعلنت بعد مغادرة الوفد التركي استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الكرملين ينتظر الآن رداً من الجانب الأوكراني حول إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، في مدينة إسطنبول.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن “الطرفين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا يرغبان مبدئياً في وقف إطلاق النار، لكن مطالبهما تختلف وتتطلب جهود وساطة لتقريب وجهات النظر”.

وأشار فيدان، خلال توجهه إلى كييف، إلى أن تركيا تواصل بذل الجهود الدبلوماسية وتؤدي دوراً مهماً في تهيئة الأرضية للحوار، مؤكداً أن أي مساهمة دبلوماسية تبقى أقل كلفة من يوم واحد في الحرب.