تركيا
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وزير الطاقة التركي يلتقي الشرع في دمشق.. ويعلن: أنقرة تعتزم تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا
التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش زيارة للعاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.
وزير الطاقة التركي يلتقي الشرع في دمشق.. ويعلن: أنقرة تعتزم تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يلتفي الرئيس السوري أحمد الشرع، دمشق / AA
22 مايو 2025

واستقبل الشرع، بيرقدار، والوفد المرافق له، في قصر الشعب بدمشق، اليوم الخميس، وبعد اللقاء، أجرى بيرقدار والوفد المرافق له جولة في جبل قاسيون المطلّ على دمشق.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وصل بيرقدار إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين في البلاد، حيث التقى نظيره السوري محمد البشير، في دمشق، ووقّعا معاً اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بيرقدار والبشير، قال وزير الطاقة التركي إن بلاده ستبدأ قريباً بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا، دون أن يذكر تاريخاً محدداً، كما أعرب بيرقدار عن رغبة تركيا في زيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا 3 أضعاف، والوصول إلى 1000 ميغاواط خلال الأشهر القادمة.

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تبذل مع الحكومة السورية الجديدة جهوداً حثيثة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإعادة إحياء وإعمار سوريا، وأكد وجود مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في سوريا في هذا الصدد.

وعبّر الوزير التركي عن رغبة أنقرة في زيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا 3 أضعاف للوصول إلى 1000 ميغاواط خلال الأشهر القادمة، بهدف تلبية حاجة سوريا على المدى القصير، ولفت إلى تكثيف الجهود لتأمين الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في سوريا.

وقال بيرقدار إن بلاده ستبدأ قريباً بتصدير نحو ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا سنوياً، بحيث تصل حتى محافظتي حلب وحمص، دون أن يذكر تاريخاً محدداً، وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم بإضافة 1200-1300 ميغاواط إلى الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، توقع وزير الطاقة السوري، خلال المؤتمر، تشغيل الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا بحلول نهاية العام، كاشفاً عن العمل على استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلوفولت الذي سيصل تركيا بسوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
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