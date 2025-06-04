وقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى/أهلي)، في تقرير شهري، اليوم الأربعاء: مايو/أيار 2025 شهد "ارتفاعاً كبيراً في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية بفلسطين مقارنة بشهر نيسان/أبريل".

وأضاف أن عدد الانتهاكات بلغ 119، مقارنة بـ73 انتهاكاً خلال أبريل/نيسان، وأوضح أن انتهاكات مايو/أيار هي "82 انتهاكاً في الضفة و37 انتهاكاً في قطاع غزة".

المركز أفاد بأنه "مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، ما زالت عمليات قتل الصحفيين تتصدر المشهد"، وتابع أن "قوات الاحتلال قتلت 15 صحفياً وصحفية بدم بارد، منهم 6 صحفيين قتلوا خلال استهداف منازلهم بالقصف، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 255".

كما "يتعرّض الصحفيون الفلسطينيون للاعتداء الجسدي بشكل مستمر خلال عمليات التغطية الميدانية"، وأفاد بـ"27 حالة اعتداء جسدي، وقع 19 منها في الضفة الغربية".

وتأتي هذه الحصيلة المتصاعدة، في ظل تزايد الانتهاكات الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين في عموم الأراضي المحتلة.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.