وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضح الشيباني أنه التقى رئيس الحكومة اللبنانية (دون تحديد مكان اللقاء) وناقش معه سبل تسريع معالجة أوضاع السوريين الموقوفين في سجن رومية. وأشار إلى أنهما توصلا إلى اتفاق على "خطوات عملية" بهذا الخصوص.

وأضاف الشيباني: "نؤكّد في الحكومة السورية حرصنا الكامل على إنهاء هذا الملفّ في أقرب وقت ممكن". وتابع: "بعض تداعيات الحرب قد يستمر لفترة، لكن ما يمكن ضمانه هو أن السوريين والسوريات سيبقون دائماً على رأس قائمة أولوياتنا".

ويُعَدّ سجن رومية الواقع شرقيّ العاصمة بيروت أكبر سجن في لبنان، ويضمّ نحو 4 آلاف نزيل، أي أكثر بثلاثة أضعاف من قدرته الاستيعابية، وفق وسائل إعلام محلية. ويضمّ السجن عدداً كبيراً من السوريين الموقوفين منذ سنوات بلا محاكمة، ما أثار انتقادات واسعة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.