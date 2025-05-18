ويُعد مجلس التنسيق التركي-السعودي آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيرَي خارجية البلدين، بهدف متابعة العلاقات الثنائية ضمن إطار مؤسسي يشمل جميع أبعاد التعاون.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس في 7-8 فبراير/شباط عام 2017 بالعاصمة التركية أنقرة.

ويضم المجلس 5 لجان فرعية تُشارك فيها الجهات المختصة من البلدين، وهي: لجنة الدبلوماسية والسياسة، لجنة الشؤون العسكرية والأمنية، لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة، لجنة التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية، لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.



