تركيا
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تركيا تهنئ الاتحاد الإفريقي في ذكرى تأسيسه وتؤكد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع القارة
هنّأت تركيا الأحد، شعوب القارة الإفريقية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي، مؤكدة التزامها مواصلة دعم جهود القارة نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.
تركيا تهنئ الاتحاد الإفريقي في ذكرى تأسيسه وتؤكد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع القارة
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
25 مايو 2025

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيس شريكنا الاستراتيجي الاتحاد الإفريقي، نهنئ جميع أصدقائنا الأفارقة بيوم إفريقيا الموافق 25 مايو/أيار".

وأضاف البيان أن يوم إفريقيا يُجسّد تطلعات شعوب إفريقيا إلى قارة متكاملة يسودها السلام والاستقرار والازدهار، كما يُجسّد عزمها على وجودها بمكانتها اللائقة في النظام الدولي”.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ستظل "شريكاً موثوقاً وصادقاً" للدول الإفريقية في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف، مشددة على مواصلة تعزيز التعاون القائم على الشراكة المتكافئة، والثقة المتبادلة، والتشاور الوثيق.

وفي السياق ذاته، أعلنت تركيا عن نيتها عقد "القمة الرابعة للشراكة التركية-الإفريقية" في عام 2026، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

واختتم البيان بتأكيد التزام تركيا وإفريقيا بالعمل معاً من أجل "مستقبل مشترك يسوده الازدهار والسلام والاستقرار".


مصدر:TRT Arabi
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