سياسة
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فيدان: تركيا تسعى لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا هذا العام
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة، أن تركيا تسعى لتحقيق سلام دائم في حرب روسيا وأوكرانيا هذا العام، محذراً من إمكانية استمرار الصراع إذا لم يُتوصَّل إلى حل.
فيدان: تركيا تسعى لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا هذا العام
فدان يشيد بمفاوضات إسطنبول ويأمل في استمرار زخمها لتحقيق نتائج ملموسة / AA
منذ 6 ساعات

وأشار فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريي سيبيها في كييف، إلى أن المفاوضات التي جرت في إسطنبول منتصف مايو/أيار الجاري كانت بداية جديدة واعدة، معبراً عن أمله في استمرار زخم هذه المباحثات التي أثمرت اتفاقاً لتبادل الأسرى بين الطرفين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة من المفاوضات قد تشهد اجتماع قادة الدول المعنية، مضيفاً: "نحن نرى إمكانية عقد قمة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إسطنبول لتتويج المحادثات التي بدأت هناك".

وشدد فيدان على أن استمرار الحرب يسبب دماراً في المدن الأوكرانية ويزهق أرواح عديد من الجنود والمدنيين، مؤكداً أن الحل العادل والدائم عبر الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع.

كما أشار إلى التحديات التي يطرحها الصراع على الأمن في أوروبا والعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشدداً على حرص تركيا على التركيز على الجانب الإنساني ووقف المعاناة الناجمة عن الحرب.

وفي 15 و16 مايو/أيار الجاري استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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