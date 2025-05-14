وقال في تصريح للصحفيين، خلال انتقاله، اليوم الأربعاء، من السعودية إلى قطر على متن طائرته الرئاسية: "لا أعلم إن كان بوتين سيوجد في إسطنبول في حال لم أكن موجوداً هناك".

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن وفد بلاده سينتظر الوفد الأوكراني في إسطنبول غداً الخميس، في إطار محادثات السلام بين الطرفين.

وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية في العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، أن روسيا ستعلن الأسماء التي ستشارك في الوفد عندما يُصدِر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته بهذا الشأن.

ومن المنتظر أن تستضيف إسطنبول محادثات بين روسيا وأوكرانيا في 15 مايو/أيار الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي، السبت، اقترح الرئيس الروسي استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، الخميس، في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

وقال الكرملين في بيان، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره الروسي، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.