وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، بأن الاجتماع الطارئ سيناقش الهجوم الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الدعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الموقف الإسلامي إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي دعت إلى تهجير الفلسطينيين، وتأكيد الرفض الجماعي لمثل هذه المقترحات.

ومن المتوقع أن يؤكد الوزير فيدان خلال الاجتماع التزام تركيا الثابت الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقّهم في تقرير المصير، ورفض أي محاولات لاقتلاعهم من وطنهم، مع التشديد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة.

كما يُنتظر أن يعلن فيدان دعم بلاده لخطة الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود المشتركة للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

كان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة حول فلسطين التي عُقدت الثلاثاء، شدّد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ظرف، واعتمد الخطة المصرية لإعمار غزة، مؤكداً أهميتها كخطوة عربية موحدة.