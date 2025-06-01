وحقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إنجازاً تاريخياً بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة، على ملعب أليانز أرينا بميونخ، في النهائي.

وبعد انتهاء المباراة، خرج عشرات آلاف الفرنسيين في مختلف المدن إلى الاحتفال بفوز ناديهم بالبطولة، فيما لجأت قوات الأمن في العاصمة باريس إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق جموع المحتفلين حول ملعب بارك دي برانس وشارع الشانزليزيه، وفق المشاهد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أُضرمت النيران في بعض الحواجز وسيارة على الأقل حول الملعب، فيما وصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وتدخلت في إخماد الحريق، بحسب وسائل إعلامية فرنسية.

وبينما قفز بعض المشجعين فوق الطوق الأمني ​​إلى الشارع للهروب من الشرطة، تسبب بعض المشجعين الراغبين في التوجه إلى شارع الشانزليزيه للاحتفال في حدوث تدافع عند إحدى محطات القطار.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 559 شخصاً على الأقل، معظمهم في العاصمة، جرى توقيفهم بسبب أعمال الشغب التي اندلعت بعد فوز باريس سان جيرمان مباشرة. وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أن 254 من الموقوفين حُبسوا.

وقُتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً إثر طعنه خلال احتفالات في مقاطعة لاند جنوب غربي البلاد، وسط فتح الشرطة تحقيقاً في الحادثة والبحث عن الفاعل أو الفاعلين.

وفي مدينة غرونوبل، أصيب 4 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة، بعدما فقدَ سائق السيطرة على سيارته وصدم المارة، فيما أصيب ما لا يقل عن 9 من رجال الشرطة خلال الاحتفالات في العاصمة باريس.