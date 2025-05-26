الحرب على غزة
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مديرة برنامج الأغذية العالمي: حماس لا تسرق المساعدات.. و500 ألف شخص على شفا المجاعة في غزة
فندت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي، الادعاءات التي تتهم حماس بأنها تسرق المساعدات التي تدخل إلى غزة، ودَعَت إلى ممارسة ضغط دولي أكبر على إسرائيل لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بالحجم المطلوب عبر القنوات المعتمدة.
مديرة برنامج الأغذية العالمي: حماس لا تسرق المساعدات.. و500 ألف شخص على شفا المجاعة في غزة
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام في جباليا / Reuters
26 مايو 2025

وأضافت ماكين، في مقابلة على قناة سي بي سي الأمريكية أمس الأحد، أن نحو 500 ألف شخص في غزة يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي الشديد، محذرة من أنهم قد يكونون على شفا المجاعة إذا لم تُقدَّم لهم المساعدات الإنسانية اللازمة.

وأوضحت المتحدثة أن متوسط دخول المساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار بلغ نحو 600 شاحنة يومياً، لكنه انخفض حالياً إلى نحو 100 شاحنة فقط.

ودعت ماكين المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات، مشددة على أنه "لا ينبغي السماح بمشاهدة هؤلاء الناس يموتون من الجوع".

وتروّج إسرائيل والولايات المتحدة مؤخراً لمخطط توزيع المساعدات عبر نقاط محددة في جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية حديثة التسجيل في سويسرا تحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، ويُشار إلى أن مؤسِّسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وفق تقارير إعلامية عبرية.

وأقرَّت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيداً لتهجيرهم ضمن خطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها أصبحت من أهداف الحرب.

يُذكر أن إسرائيل وبدعم أمريكي مُطلق تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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