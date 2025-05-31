تركيا
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المدير العام لـTRT يؤكد مواصلة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وإبادة غزة
أكد المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، محمد زاهد صوباجي، السبت، مواصلة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وكشف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، رغم "محاولات العرقلة والمضايقات المتواصلة".
المدير العام لـTRT يؤكد مواصلة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وإبادة غزة
المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، محمد زاهد صوباجي / AA
31 مايو 2025

جاء ذلك لدى مشاركته في برنامج بث مشترك انطلق الساعة 12 ظهراً ويستمر 24 ساعة في ميدان السلطان أحمد بإسطنبول، تحت شعار: "لا تصمت من أجل فلسطين" بتنظيم من اتحاد الصحافة التركية، احتجاجاً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة للشهر العشرين.

وقال صوباجي: "رغم كل أشكال العرقلة والمضايقات والاعتداءات اللفظية والجسدية، لن نتخلى عن تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة".

وأشار إلى أن هذا الموقف يمثل دَيناً ومسؤولية على عاتق الإعلام التركي، ومشدداً على أن وسائل الإعلام العالمية تحاول بشكل صارخ إخفاء الجاني الحقيقي، وأردف: "أما نحن، فإننا سنعمل على كشف الجاني وذكر اسمه بكل شجاعة ووضوح".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.


مصدر:TRT Arabi
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