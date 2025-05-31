جاء ذلك لدى مشاركته في برنامج بث مشترك انطلق الساعة 12 ظهراً ويستمر 24 ساعة في ميدان السلطان أحمد بإسطنبول، تحت شعار: "لا تصمت من أجل فلسطين" بتنظيم من اتحاد الصحافة التركية، احتجاجاً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة للشهر العشرين.

وقال صوباجي: "رغم كل أشكال العرقلة والمضايقات والاعتداءات اللفظية والجسدية، لن نتخلى عن تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة".



وأشار إلى أن هذا الموقف يمثل دَيناً ومسؤولية على عاتق الإعلام التركي، ومشدداً على أن وسائل الإعلام العالمية تحاول بشكل صارخ إخفاء الجاني الحقيقي، وأردف: "أما نحن، فإننا سنعمل على كشف الجاني وذكر اسمه بكل شجاعة ووضوح".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



