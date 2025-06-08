وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة، حيث جرى اعتقالهما بعد دَهْم منزليهما وتفتيشهما في القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، حسب “وفا”. وفي حادثة ثالثة، اعتقلت القوات فلسطينياً بعد الاعتداء عليه في أثناء اقتحام بلدة "خربة أقواويس" في منطقة "مسافر يطا" جنوب الخليل جنوبي الضفة.

وتوازياً مع ذلك، نفذ مستوطنون مسلحون، جولات استفزازية في خربتي "أم نير" و"أغزيوه" وقرية سوسيا، بمسافر يطا، ما تسبب بحالة من الخوف لدى الأطفال والنساء، وفق وكالة “وفا”.

وفي رام الله شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين ودَهَمت عدداً من المنازل، خلال اقتحامها بلدة عارورة ومخيم الجلزون وقرية كفر مالك. وأفادت "وفا"، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا شاباً لم تعرف هويته بعد، من بلدة عارورة شمال رام الله.

كما اعتقلت القوات شاباً من مخيم الجلزون شمال رام الله، وذلك بعد دهم منزليهما. وفي السياق، اقتحمت قوة إسرائيلية قرية كفر مالك شرق رام الله، وداهمت ثلاث منازل وفتشتها.

وفي مدينة طولكرم، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عمليات هدم واسعة في مخيم طولكرم، لليوم الـ133 من العدوان على المدينة، والـ120 على مخيم نور شمس المجاور، إذ تنفذ جرافات الاحتلال مخططًا لهدم 106 مبانٍ، بينها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

وأفادت "وفا" بأن الأحياء المتضررة، بخاصة حارتا البلاونة والعكاشة، تحولت إلى ركام، فيما لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصاراً مشدداً على المخيمين وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، وسط إطلاق نار مباشر على من يقترب.

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 فلسطينياً بينهم طفل وامرأتان، إحداهما في الشهر الثامن من الحمل، بالإضافة إلى عشرات المصابين والمعتقلين، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمتاجر، والمركبات، وفق "وفا".

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 974 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.







