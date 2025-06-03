سياسة
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ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صحن الطواف استعداداً لانطلاق مناسك الحج
بدأ ضيوف الرحمن، مساء الثلاثاء، التوافد إلى صحن الطواف حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، إيذاناً بانطلاق مناسك الحج خلال الساعات القليلة المقبلة.
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صحن الطواف استعداداً لانطلاق مناسك الحج
توافد ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة استعداداً لبدء مناسك الحج / AA Archive
3 يونيو 2025

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الحجاج بدؤوا التوجه إلى المشاعر المقدسة وسط منظومة خدمات متكاملة، فيما أكدت أن مشعر منى على استعداد تام لاستقبال الحشود مساء الثلاثاء، رغم درجات الحرارة المرتفعة التي تلامس 41 درجة مئوية.

من جهتها، شددت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي، على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بالضوابط الأمنية والتنظيمية، مؤكدةً حظر رفع الأعلام السياسية أو المذهبية، ومنع كل أشكال الهتافات داخل المشاعر المقدسة.

ويستمر موسم الحج لمدة 6 أيام، يبدأ الأربعاء بيوم التروية في مشعر منى، ويليه الوقوف بعرفة يوم الخميس والمبيت بمزدلفة. وتشهد أيام الجمعة حتى الاثنين رمي الجمرات في منى، إلى جانب نحر الهدي، وطواف الإفاضة، وختاماً بطواف الوداع في مكة.

ويُروى أن يوم التروية سُمي بذلك لتزوّد الحجاج بالماء، كما يُقال أيضاً إنه يُمثل ارتواءً روحياً بالإيمان والتقوى، قبل الوقوف بعرفة في اليوم التالي، وهو الركن الأعظم في الحج.

ويقضي الحجاج يوم التروية في منى بالتلبية والذكر والدعاء، ويُصلّون فيه الصلوات قصراً دون جمع، قبل التوجه إلى عرفة صباح الخميس.

وحسب بيانات رسمية حتى الاثنين، تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1.47 مليون حاج، فيما بلغ إجمالي حجاج العام الماضي أكثر من 1.83 مليون، من بينهم أكثر من 221 ألف حاج من داخل السعودية، يمثلون أكثر من 200 جنسية حول العالم، وفق ما أعلنه وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

مصدر:TRT Arabi
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