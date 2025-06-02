تركيا
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وزير الطاقة التركي: ننتج 60% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، إن حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في تركيا تجاوزت نسبة 60%.
وزير الطاقة التركي: ننتج 60% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
وزير الطاقة التركي: شراكة استراتيجية مع أذربيجان لتعزيز إنتاج النفط والغاز / AA
منذ 17 ساعات

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "أسبوع باكو للطاقة"، الذي يُعقد هذا العام للمرة الثلاثين بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضح بيرقدار أن الشراكة بين تركيا وأذربيجان هي نموذج استراتيجي مبني على روابط تاريخية وثقافية ورؤية مشتركة.

وأضاف: "من خلال توقيع اتفاقية مشروع شفق-أسيمان، الذي سيزيد من إنتاجنا من النفط والغاز الطبيعي في أذربيجان، سنتخذ خطوات جديدة إلى الأمام".

وذكر أن هذه الاتفاقية ستؤسس شراكة جديدة بين شركة النفط التركية وشركة "SOCAR" الأذربيجانية، وشركة "bp" البريطانية.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة والبنى التحتية المتقادمة والتهديدات السيبرانية وتقلبات الأسواق، قد غيرت من معادلات أسواق الطاقة.

ولفت إلى أن السياسات الطاقية لتركيا ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، هي أمن الإمدادات وتقليص الاعتماد على الواردات وتوفير الأسعار المناسبة.

وتابع: "من أجل تحقيق هذه الأهداف، نركّز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والطاقة النووية وتطوير مشاريع النفط والغاز، بالإضافة إلى تنمية الموارد المعدنية الحيوية".

وأردف: "نواصل الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات المحلي، وننتج حالياً 9.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من حقل غاز صقاريا، وسيتضاعف هذا الرقم في العام المقبل، لنصل إلى 40 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2028".

واستطرد: "تستثمر تركيا بشكل نشط في مشاريع التعدين داخل وخارج البلاد، بما في ذلك مشاريع المعادن الأرضية النادرة".


مصدر:TRT Arabi
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