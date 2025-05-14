وأكد بيدرسون في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، أن رفع العقوبات يُعد خطوة ضرورية لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ولتحفيز تعافي الاقتصاد السوري.

وشدد على أهمية هذه الخطوة في تمكين سوريا من الحصول على دعم إقليمي فعّال، وفي تعزيز مشاركة السوريين في جهود إعادة إعمار البلاد.

وجاء إعلان ترمب خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، حيث وصف العقوبات بأنها "وحشية ومعوقة"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لـ"نهوض سوريا".

وأوضح أنه قرر رفع العقوبات بهدف منح سوريا فرصة للنمو والتطور، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.