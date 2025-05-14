سوريا الجديدة
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"خطوة ضرورية للتعافي".. المبعوث الأممي إلى سوريا يثمن إعلان ترمب رفع العقوبات عن دمشق
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تتماشى مع دعواته المتكررة لاتخاذ إجراءات فعالة تخفف معاناة الشعب السوري.
"خطوة ضرورية للتعافي".. المبعوث الأممي إلى سوريا يثمن إعلان ترمب رفع العقوبات عن دمشق
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون / Reuters
14 مايو 2025

وأكد بيدرسون في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، أن رفع العقوبات يُعد خطوة ضرورية لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ولتحفيز تعافي الاقتصاد السوري.

وشدد على أهمية هذه الخطوة في تمكين سوريا من الحصول على دعم إقليمي فعّال، وفي تعزيز مشاركة السوريين في جهود إعادة إعمار البلاد.

وجاء إعلان ترمب خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، حيث وصف العقوبات بأنها "وحشية ومعوقة"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لـ"نهوض سوريا".

وأوضح أنه قرر رفع العقوبات بهدف منح سوريا فرصة للنمو والتطور، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

مصدر:TRT ARABI
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