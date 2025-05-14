وأوضحت المصادر أن قضية أمن أوروبا الحالي والمستقبلي ستكون من المواضيع الرئيسية في الاجتماع.

كما ستجري، خلال الاجتماع الذي سيبدأ مساء اليوم الأربعاء بمأدبة عشاء ويُختتم غداً الخميس، مناقشة تقاسم الأعباء وزيادة النفقات الدفاعية، ودور الحلفاء الأوروبيين في تعزيز أمن القارة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تُناقش الحاجة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم في أقرب وقت ممكن.

وشددت المصادر على أهمية مساهمات تركيا في أمن أوروبا، وأنها تشكِّل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الأوروبي بجيشها القوي وقدراتها العسكرية الحديثة وصناعاتها الدفاعية الديناميكية.