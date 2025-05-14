تركيا
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تركيا ستركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي
أكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستركز خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في ولاية أنطاليا، على إرساء وتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة للتحالف والشرق الأوسط.
تركيا ستركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
14 مايو 2025

وأوضحت المصادر أن قضية أمن أوروبا الحالي والمستقبلي ستكون من المواضيع الرئيسية في الاجتماع.

كما ستجري، خلال الاجتماع الذي سيبدأ مساء اليوم الأربعاء بمأدبة عشاء ويُختتم غداً الخميس، مناقشة تقاسم الأعباء وزيادة النفقات الدفاعية، ودور الحلفاء الأوروبيين في تعزيز أمن القارة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تُناقش الحاجة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم في أقرب وقت ممكن.

وشددت المصادر على أهمية مساهمات تركيا في أمن أوروبا، وأنها تشكِّل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الأوروبي بجيشها القوي وقدراتها العسكرية الحديثة وصناعاتها الدفاعية الديناميكية.

مصدر:TRT ARABI
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