ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن الشرطة قولها إنّ اثنين على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، وأضافت أن أعمار الضحايا لم تُعرف بعد.

وذكرت الشرطة المحلية أن منطقة الحادثة شهدت تجمعاً للسيارات، كما نُقل شخص آخر إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة وسط الفوضى التي أعقبت إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت في طريق ليمون هيل قرابة الساعة 10:30 مساء، حسب ما نقلته شبكة سي بي إس.

بدورها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه جرى إغلاق حديقة فيرمونت إثر حادثة إطلاق النار في أثناء تجمُّع كبير لأشخاص كانوا يقضون الوقت في الحديقة.

وأكد المفتش دي إف بيس من شرطة فيلادلفيا لقناة إن بي سي 10 مقتل شخصين في الحادثة، كما شوهدت عشرات سيارات الشرطة داخل الحديقة بعد الحادية عشرة مساء، فيما حلّقت مروحية في الأجواء فوق المكان.