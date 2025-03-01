يأتي ذلك في تصعيد جديد من حكومة نتنياهو ضد الإدارة الجديدة في سوريا، التي تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة البلاد، فيما لما يصدر عن دمشق تعقيب رسمي بالخصوص حتى الساعة 19:00 ت.غ.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ نتنياهو وكاتس "وجّها الجيش لحماية منطقة جرمانا الدرزية"، التي تقع على بُعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن مكتب نتنياهو هدّد عبر بيانٍ بعدم السماح للإدارة الجديدة في سوريا بـ"المساس بالدروز" هناك. وأضاف: "إذا تعرّض الدروز (في سوريا) للأذى، فسنردّ على ذلك".

وتُعَدّ جرمانا مدينة متنوعة ديموغرافيا، حيث تضم نسيجا سكانيا من الموحدين الدروز، والمسيحيين، والمسلمين (سنة وشيعة). وشهدت هذه المدينة، مساء الجمعة، توترات أمنية أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن السوري، على يد مليشيا مسلحة مرتبطة بالنظام السابق تدعى "درع جرمانا".