تركيا
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ألطون: تركيا لا تساوم التنظيمات الإرهابية.. بل تعمل على هزيمتها
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن أنقرة وصلت إلى مرحلة مهمة في عملية "تركيا خالية من الإرهاب"، مشدداً على أن "تركيا لا تساوم التنظيمات الإرهابية، بل تعمل على هزيمتها".
ألطون: تركيا لا تساوم التنظيمات الإرهابية.. بل تعمل على هزيمتها
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون في كلمته بندوة "الاتجاهات الجديدة في الاتصالات الاستراتيجية"، في أنقرة / AA Archive
5 مارس 2025

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ألطون اليوم الأربعاء في ندوة بعنوان "الاتجاهات الجديدة في الاتصالات الاستراتيجية"، في العاصمة أنقرة.

وذكر ألطون خلال كلمته أن "النضال من أجل الحقيقة مكمّل للنضال من أجل العدالة"، مشيراً إلى أن البعض استخدم سلاح التضليل الإعلامي لتشويه صورة تركيا.

وأوضح أن تركيا أضحت جهة فاعلة تنتج الاستراتيجيات الرقمية على المستوى العالمي، مضيفاً: "نؤمن بأن المعرفة لا ينبغي أن تكون أداة للسلطة، وندافع عن نظام الإعلام التعددي".

وفي الشأن السوري، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إنّ سوريا تحررت “بفضل النضال الشجاع للشعب السوري”، مضيفاً: “أفشلنا محاولة استخدام الحرب الأهلية السورية لزعزعة استقرار تركيا”.

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