الحرب على غزة
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وزير الخارجية الأمريكي يتوقع تقدماً في ملف إنهاء حرب غزة "رغم التحديات السابقة"
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأربعاء، إن من الممكن أن يتحقق تقدم كبير في مسألة إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين في وقت قريب، في كلمة ألقاها أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية لعام 2026.
وزير الخارجية الأمريكي يتوقع تقدماً في ملف إنهاء حرب غزة "رغم التحديات السابقة"
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو / AP
22 مايو 2025

وأعرب روبيو عن "قدر من التفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى جهود مكثفة في هذا السياق. مع ذلك أضاف أنه لا يرغب في الوقوع في خيبة أمل مرة أخرى، بالنظر إلى أن توقعات مشابهة ظهرت في الماضي لكنها لم تتحقق.

وأشار روبيو إلى أن الآمال في تحقيق تقدم تجددت في الأشهر الأخيرة، ولكنها أُجهِضَت أربع مرات على الأقل في اللحظات الأخيرة.

كما أكد أن الولايات المتحدة تواصل العمل على توفير مزيد من المساعدات الإنسانية، وتبذل جهوداً كبيرة في محاولة لإنهاء الصراع. وشدّد على أن واشنطن تسعى لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين في غزة، بالإضافة إلى تسليم جثامين من فقدوا حياتهم لعائلاتهم.

وتشير التقارير إلى أن تل أبيب تقدّر وجود 58 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 لا يزالون على قيد الحياة، وفي سجونها أكثر من 10,100 أسير فلسطيني، يتعرَّضون لظروف قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عديد منهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرب إبادة بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:TRT ARABI
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