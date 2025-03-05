جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال مراسم افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي إغدير-نخجوان.

وأعرب أردوغان عن سعادته باستضافة علييف، مؤكداً أن تركيا وأذربيجان قطعتا شوطاً كبيراً في كل المجالات ضمن إطار العلاقات الأخوية المتجسدة في شعار "شعب واحد ودولتان".

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور باستمرار في نطاق واسع، شمل مجالات الطاقة والدفاع والتجارة.

كما أشار إلى أن تركيا في انسجام تامّ مع أذربيجان في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمبتكرة في مجال الطاقة، معبراً عن سعادته بإضافة مشروع جديد إلى هذا التعاون.

وذكر الرئيس التركي أن خط أنابيب إغدير-نخجوان سيكمّل المبادرات الاستراتيجية السابقة للبلدين في مجال الطاقة.

وأوضح أن هذا الخط، البالغ طوله 80 كيلومتراً وأنشأته شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش)، ويتمتع بقدرة نقل يومية تصل إلى مليونَي متر مكعب، سيلبّي جميع احتياجات نخجوان من الغاز الطبيعي لمدة 30 عاماً على الأقل.

وأضاف أن المشروع من شأنه ضمان أمن الطاقة في إقليم نخجوان الأذربيجاني لأعوام عديدة.

ولفت إلى أن تركيا وأذربيجان مصممتان على تنفيذ جميع أنواع المشاريع الرامية إلى تحقيق السلام الإقليمي والازدهار والسلام معاً.