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طهران تدرس مقترحاً أمريكياً هدفه التوصل إلى اتفاق نووي بين البلدين
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، سلّم الجانب الإيراني خلال زيارته طهران، بنود مقترح أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.
طهران تدرس مقترحاً أمريكياً هدفه التوصل إلى اتفاق نووي بين البلدين
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن استلام طهران بنود مقترح أمريكي للتوصل لاتفاق نووي / AP
31 مايو 2025

وقال عراقجي في منشور عبر منصة إكس: "أجرى أخي العزيز وزير الخارجية العماني الموقر البوسعيدي، زيارة قصيرة لطهران اليوم (أمس السبت) وقدّم بنود الاقتراح الأمريكي الذي سيُرَدّ عليه بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ ومصالح وحقوق الشعب الإيراني".

وتشكّل قضية تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار المفاوضات النووية بين البلدين، إذ تطالب إيران برفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من بناء قنبلة ذرية.

فيما يطالب الجانب الأمريكي بوقف تخصيب إيران لليورانيوم على جميع المستويات، رغم تحدثه سابقاً عن قبوله بنسبة تخصيب منخفضة.

وتلعب عُمان دور وساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء خلافات جوهرية، إذ عقدت 5 جولات 3 منها في مسقط، وسط ترقب لجولة سادسة.​​​​​​​

تأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال ولاية ترامب الأولى في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
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