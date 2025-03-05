تركيا
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علييف: مشاريع الطاقة بين تركيا وأذربيجان غيّرت خريطة أوراسيا
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، إنّ مشاريع أنابيب النفط والغاز بين تركيا وأذربيجان غيّرت خريطة الطاقة في منطقة أوراسيا.
علييف: مشاريع الطاقة بين تركيا وأذربيجان غيّرت خريطة أوراسيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف / AA Archive
5 مارس 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها علييف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال مراسم افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي إغدير-نخجوان.

وأشاد علييف بنظيره التركي قائلاً: "أردوغان له دور كبير جداً في توحيد العالم التركي".

وأوضح أن افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي إغدير-نخجوان يعتبر حدثاً مهماً في تاريخ الصداقة والأخوّة بين تركيا وأذربيجان.

وأضاف أن تركيا وأذربيجان دولتان شقيقتان وتنفذان مشاريع عملاقة في مجال الطاقة وغيرها، مبيّناً أن الغاز المتدفق من أذربيجان عبر تركيا يسهم في ضمان أمن الطاقة لعديد من البلدان الأوروبية.

ولفت علييف إلى أن صادرات بلاده من الغاز العام الماضي بلغت 25 مليار متر مكعب، وأن نصف هذا الرقم صُدّر إلى تركيا.

وذكر أن 10 دول أوروبية تتعزز أمنها في مجال الطاقة عبر الغاز الأذربيجاني.

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