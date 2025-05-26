تركيا
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فيدان في موسكو.. والكرملين يشكر تركيا لدورها بالمفاوضات الروسية-الأوكرانية
أعرب متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف عن شكر بلاده لتركيا على دورها في مفاوضات إسطنبول التي جرت بين موسكو وكييف.
فيدان في موسكو.. والكرملين يشكر تركيا لدورها بالمفاوضات الروسية-الأوكرانية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، في موسكو. / AA
منذ يوم واحد

وخلال مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الاثنين، تطرق بيسكوف إلى المفاوضات التي جرت بين روسيا وأوكرانيا بمدينة إسطنبول في 15 و16 مايو/أيار الجاري، في معرض تقييمه لدور الوساطة الذي لعبته تركيا في الأزمة الأوكرانية.

 وأضاف متحدث الرئاسة الروسية: "نشكر تركيا على الظروف المثالية التي وفرتها للمفاوضات في إسطنبول"، وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، والرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.

 جدير بالذكر أن الوزير فيدان يجري زيارة إلى روسيا لمدة يومين تلبية لدعوة نظيره سيرغي لافروف، والتقى في وقت سابق اليوم فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي في موسكو، وفق الخارجية التركية.

 وأضاف بيان للخارجية التركية، على منصة إكس، أن فيدان التقى أيضاً رئيس الوفد الروسي بمفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا، من دون مزيد من التفاصيل.

 وذكر بيسكوف أن الأزمة الأوكرانية ستكون من بين الموضوعات التي ستُناقش خلال المحادثات، ولفت إلى أنه من غير الواضح متى وأين ستعقد الجولة الجديدة من المحادثات مع أوكرانيا، لكنه شدّد على ضرورة إجراء الاستعدادات لذلك.

وأكد أن موسكو ستواصل تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها بمفاوضات إسطنبول، وأن "العمل على مذكرة التفاهم بشأن اتفاق السلام ما زال مستمراً، لكن مسودة المذكرة لم يجرِ نقلها إلى أوكرانيا بعد"، وفق تعبيره.

 وعن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبوتين بأنه فقد عقله ويقتل الكثيرين من دون داع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، الأحد، قال بيسكوف إن هذا الوصف قد يكون بسبب "عبء عاطفي فائض"، وأضاف أن الجانب الأمريكي يبذل جهوداً لاستئناف عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، مردفاً: "هذا إنجاز مهم جداً، لذلك نحن ممتنون للأمريكيين وترمب".

 وفي 15 و16 مايو/أيار استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

 ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
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